2023-03-14T19:21:18+03:00
2023-03-14T19:21:18+03:00
2023-03-14T19:21:18+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230314/840069473.html
Газпром назвал условие для газификации Забайкалья и Бурятии
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГАЗПРОМ ГОТОВ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ И БУРЯТИЮ В 2029–2030 ГГ, ЕСЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТРЕШЕНИЕ ПО СИЛЕ СИБИРИ 2 БУДЕТ ПРИНЯТО В 2023 Г — МИЛЛЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 14.03.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, газификация, сила сибири-2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАЗПРОМ ГОТОВ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ И БУРЯТИЮ В 2029–2030 ГГ, ЕСЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТРЕШЕНИЕ ПО СИЛЕ СИБИРИ 2 БУДЕТ ПРИНЯТО В 2023 Г — МИЛЛЕР
Новость дополняется