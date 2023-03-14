2023-03-14T19:21:18+03:00

2023-03-14T19:21:18+03:00

2023-03-14T19:21:18+03:00

2023

https://1prime.ru/gas/20230314/840069473.html

Газпром назвал условие для газификации Забайкалья и Бурятии

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ ГОТОВ ГАЗИФИЦИРОВАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ И БУРЯТИЮ В 2029–2030 ГГ, ЕСЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТРЕШЕНИЕ ПО СИЛЕ СИБИРИ 2 БУДЕТ ПРИНЯТО В 2023 Г — МИЛЛЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 14.03.2023

энергетика, новости, газ, россия, газпром, газификация, сила сибири-2

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60