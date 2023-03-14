МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. России очень сложно заниматься своим собственным расследованием теракта на "Северных потоках", если ее не допускают до расследования, но теракт там был совершен на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. Германия сделает выводы по "Северным потокам" по завершении расследования

"Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта. То, что это теракт, — это уже ни для кого не секрет. Это, по моему, все уже признали. Причем теракт совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", — сказал Путин в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

Президент также назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках", глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

"Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", — сказал он.

Президент напомнил, что Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным.

Российский лидер сообщил, что специалисты "Газпрома" при исследовании газопровода обнаружили некий "столбик" на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте – на стыке труб. "Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, но может быть заложено под трубопроводную систему", — сказал Путин.

"И теперь, конечно, мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно или совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые исследования, а если нужно и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать, и когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", — сказал он.

Более того, по мнению главы государства, для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств — какие-то взорвались, какие-то нет.

"Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено — что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, не понятно", — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ.

Глава государства заявил, что в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках" теоретически могут быть заинтересованы США, чтобы поставлять в Европу свой СПГ. Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты конечно заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего в том числе СПГ, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский", — сказал Путин.

Наконец, российский президент заключил, что будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса.

"В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", — сказал он.

На вопрос Зарубина, есть ли будущее у этого проекта, президент ответил утвердительно.

"Да, конечно. Я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, он есть. Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут, они все делают", — добавил он.

Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.