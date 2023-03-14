МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Работы по газификации 13 тысяч домов в Чите начнутся в мае 2023 года, еще 8 тысяч газифицируют в 2025-2026 годах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Газпром назвал условие для газификации Забайкалья и Бурятии

"Мы три котельных закрыли, четыре модернизировали в городе (Чите — ред.), одну закончим в этом году. И самое главное решение, которое было принято, и мы в мае этого года уже начинаем — тянуть сети газовые и устанавливать оборудование у людей, чтобы начинать газифицировать город Чита. Тринадцать тысяч домов мы планируем загазифицировать и 490 сетей протянуть", — сказал Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, по его словам, в 2025-2026 годах планируется газифицировать еще 8 тысяч домов.

"Тогда мы в Чите наведем порядок", — заключил министр.