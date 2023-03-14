Российский дипломат высказался о расследовании по "Северным потокам"
Зампостпреда России при ООН Полянский: Запад будет мешать расследованию по "Северным потокам"
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия предвидит, что западные страны будут "ставить палки в колеса" и мешать расследованию подрыва "Северных потоков" в рамках ООН, заявил во вторник первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Я думаю, что мы фамилии назовем и виновников назовем. Насколько мы сможем это сделать через расследование в рамках ООН — большой вопрос. Конечно, мы предвидим, что западные государства будут здесь всячески мешать и ставить палки в колеса", — сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/gas/20230314/840069903.html
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