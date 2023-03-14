МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия предвидит, что западные страны будут "ставить палки в колеса" и мешать расследованию подрыва "Северных потоков" в рамках ООН, заявил во вторник первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. МИД призвал к созданию комиссии ООН по "Северным потокам"

"Я думаю, что мы фамилии назовем и виновников назовем. Насколько мы сможем это сделать через расследование в рамках ООН — большой вопрос. Конечно, мы предвидим, что западные государства будут здесь всячески мешать и ставить палки в колеса", — сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 24".