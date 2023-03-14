ТУНИС, 14 мар — ПРАЙМ. Алжир планирует поставлять на рынок не менее 100 млрд кубометров природного газа ежегодно в течение следующих пяти лет, заявил во вторник генеральный директор алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар. Алжир считает сбалансированным рынок нефти на данном этапе

По словам Хаккара, выступившего во вторник на газовой конференции в алжирском Оране, Sonatrach продолжит обеспечивать своих партнеров проверенными и надежными поставками природного газа "до тех пор, пока спрос на газ не будет гарантирован в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

"Алжир намерен поставлять на рынок не менее 100 млрд кубометров природного газа ежегодно в течение следующих пяти лет", — заявил Хаккар.

Глава Sonatrach также добавил, что компания намерена и дальше развивать свои газовые месторождения, чтобы "поставлять дополнительные объемы на национальный и международный рынки, особенно на европейский".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в декабре минувшего года заявил, что страна производит 102 миллиарда кубометров газа, из которых половина идет на внутреннее потребление. Теббун отметил, что страна надеется в 2023 году экспортировать уже 100 миллиардов кубометров газа.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.