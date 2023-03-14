Алжир намерен в течение пяти лет ежегодно поставлять на рынок сто миллиардов кубов газа
ТУНИС, 14 мар — ПРАЙМ. Алжир планирует поставлять на рынок не менее 100 млрд кубометров природного газа ежегодно в течение следующих пяти лет, заявил во вторник генеральный директор алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.
По словам Хаккара, выступившего во вторник на газовой конференции в алжирском Оране, Sonatrach продолжит обеспечивать своих партнеров проверенными и надежными поставками природного газа "до тех пор, пока спрос на газ не будет гарантирован в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
"Алжир намерен поставлять на рынок не менее 100 млрд кубометров природного газа ежегодно в течение следующих пяти лет", — заявил Хаккар.
Глава Sonatrach также добавил, что компания намерена и дальше развивать свои газовые месторождения, чтобы "поставлять дополнительные объемы на национальный и международный рынки, особенно на европейский".
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в декабре минувшего года заявил, что страна производит 102 миллиарда кубометров газа, из которых половина идет на внутреннее потребление. Теббун отметил, что страна надеется в 2023 году экспортировать уже 100 миллиардов кубометров газа.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
https://1prime.ru/gas/20230314/840069945.html