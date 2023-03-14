ООН, 14 мар — ПРАЙМ. Постоянно поступающая новая информация, в том числе об объекте, который мог быть частью взрывного устройства, подорвавшего "Северный поток", лишь усиливает необходимость тщательного расследования диверсии, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации. МИД призвал к созданию комиссии ООН по "Северным потокам"

"Отсутствие сотрудничества со стороны датских, немецких и шведских властей наглядно демонстрирует не транспарентный характер, проводимых ими на национальном уровне расследований, касающихся диверсионного акта на " Северном потоке", — указал Небензя.

"Более того постоянный приток новой информации от различных источников, в том числе по поводу объекта, который мог быть частью взрывного устройства, найденного рядом с газопроводом "Северный поток- 2" 21 февраля 2023 года, поднимает новые вопросы об обстоятельствах инцидента и лишь усиливает необходимость всеобъемлющего, профессионального, непредвзятого, транспарентного расследования под эгидой ООН", — подчеркнул он.