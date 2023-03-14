БЕРЛИН, 14 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики Германии запросило дополнительное финансирование для инфраструктуры СПГ в размере 1,6 миллиарда евро, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. Аналитики раскрыли, чем грозит наращивание экспортных СПГ-мощностей

"Федеральное министерство экономики запросило из бюджета дополнительные средства в размере 1,6 миллиарда евро, которые необходимы для расширения инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из документа, представленного Министерством финансов в Комитет по бюджету", — отмечает газета.

В документе Минфин заявляет о своем намерении выделить дополнительные средства.

Уточняется, что средства предназначены для строительства терминалов СПГ в портах Германии. Согласно документу, в предыдущих планах не были предусмотрены средства на некоторые расходы, среди них взносы на соцобеспечение и налоги на фрахтовые контракты, необходимые для судов СПГ.

"Около 933 миллионов евро из необходимых дополнительных 1,6 миллиарда евро уже были запланированы в бюджете на 2022 год, но не были использованы, сообщили источники в правительственных кругах. Теперь эти средства должны быть выделены вновь. Кроме того, потребуется 660 миллионов евро новых средств. Таким образом, общие расходы на терминалы СПГ вырастут с 9,8 миллиарда до чуть менее 10,5 миллиарда евро", — уточняет издание.

Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.