АНКАРА, 15 мар — ПРАЙМ. Турция может увеличить пропускную способность своих сетей для поступающего в страну азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому для Европы, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Эксперты выяснили, как выросли расходы Евросоюза на газ

Калын ранее заявлял, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью Южного газового коридора, в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он также отмечал, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции.

"После того, как Европа решила больше не покупать российскую нефть и природный газ, перед ней есть две возможные альтернативы, чтобы компенсировать это. Первая — это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию. Мы можем увеличить пропускную способность. Но этого недостаточно", — приводит слова Калына газета Hürriyet во вторник.

"Наша вторая альтернатива — это энергоресурсы Восточного Средиземноморья. Здесь, по политическим причинам, планировалось обойти Турцию и транспортировать газ в Грецию через Кипр. Однако от этого отказались, потому что это было бы слишком дорого. Третьей альтернативы не существует. Турция присутствует в обеих оставшихся альтернативах. Ни один из этих процессов не может работать без нас", — добавил он.

В свою очередь ранее Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает в себя удвоение мощностей Южного газового коридора.