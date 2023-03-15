Турция готова увеличить пропускную способность для идущего в Европу азербайджанского газа
АНКАРА, 15 мар — ПРАЙМ. Турция может увеличить пропускную способность своих сетей для поступающего в страну азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому для Европы, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Калын ранее заявлял, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью Южного газового коридора, в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он также отмечал, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции.
"После того, как Европа решила больше не покупать российскую нефть и природный газ, перед ней есть две возможные альтернативы, чтобы компенсировать это. Первая — это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию. Мы можем увеличить пропускную способность. Но этого недостаточно", — приводит слова Калына газета Hürriyet во вторник.
"Наша вторая альтернатива — это энергоресурсы Восточного Средиземноморья. Здесь, по политическим причинам, планировалось обойти Турцию и транспортировать газ в Грецию через Кипр. Однако от этого отказались, потому что это было бы слишком дорого. Третьей альтернативы не существует. Турция присутствует в обеих оставшихся альтернативах. Ни один из этих процессов не может работать без нас", — добавил он.
В свою очередь ранее Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает в себя удвоение мощностей Южного газового коридора.
https://1prime.ru/gas/20230315/840074432.html