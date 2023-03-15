2023-03-15T12:34:30+03:00
2023-03-15T12:34:30+03:00
2023-03-15T12:34:30+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230315/840077445.html
Минэнерго и "Газпром" скорректируют восточную газовую программу
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. МИНЭНЕРГО И ГАЗПРОМ КОРРЕКТИРУЮТ ВОСТОЧНУЮ ГАЗОВУЮ ПРОГРАММУ С ЦЕЛЬЮ УСКОРЕНИЯ ГАЗИФИКАЦИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.03.2023
энергетика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129424.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129424.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129423.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129423.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129411.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83812/94/838129411.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. МИНЭНЕРГО И ГАЗПРОМ КОРРЕКТИРУЮТ ВОСТОЧНУЮ ГАЗОВУЮ ПРОГРАММУ С ЦЕЛЬЮ УСКОРЕНИЯ ГАЗИФИКАЦИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется