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2023
https://1prime.ru/gas/20230315/840077460.html
Минэнерго изучит эффективность строительства СПГ-заводов в Арктике
Газ
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МИНЭНЕРГО РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СПГ-ЗАВОДОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.03.2023
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. МИНЭНЕРГО РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СПГ-ЗАВОДОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ — ШУЛЬГИНОВ
Новость дополняется