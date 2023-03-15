КИШИНЕВ, 15 мар — ПРАЙМ. Молдавии удалось сэкономить объемы газа в зимний период, а запаса этого топлива в хранилищах хватит на несколько месяцев, заявил в среду директор государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь. Молдаване потребовали от властей оплатить их счета ЖКХ

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В прошлом году тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В прошлом году Евразийский банк реконструкции и развития предоставил Молдавии кредит на 300 миллионов евро для закупок газа на международных биржах. В начале января руководство страны сообщило, что деньги были полностью освоены, а приобретенного топлива хватит до конца нынешнего отопительного сезона.

"Госпредприятие Energocom располагает запасами газа в хранилищах, которых хватит на ближайшие два или три месяца. Из-за нетипично теплой зимы потребление газа в зимние месяцы было ниже запланированного, а после окончания зимнего сезона потребление сокращается в разы. Если в зимние месяцы потребление должно было быть около 100 миллионов кубов, то этой зимой оно могло сократиться до 50", — цитирует Бынзаря кишиневское издание Newsmaker.

Глава предприятия отметил, что средняя цена, по которой Energocom продает топливо компании "Молдовагаз", "составит за январь, февраль и март около 1100 долларов". Он выразил надежду, что весной Energocom будет закупать газ на рынке по цене ниже, чем у "Газпрома".

"Мы можем провести первые закупки уже в марте. Скоро мы подсчитаем среднюю стоимость газа за первые три месяца 2023 года. Эта цена будет ниже, чем цена "Газпрома", — заявил Бынзарь.

С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет собственных хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.