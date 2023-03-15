Немецкая E.ON не исключила консервации "Северного потока"
Финдиректор E.ON Шпикер сообщил о планах по консервации трубопроводов "Северного потока"
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Немецкая E.ON, списавшая все свои инвестиции в "Северный поток", не планирует полностью выходить из проекта, но допускает его консервацию, сообщает Reuters со ссылкой на заявление финдиректора компании Марка Шпикера.
Как отмечается в сообщении, E.ON продолжит использовать свои права миноритарного акционера. По словам Шпикера, управляющая компания сейчас прорабатывает возможности для герметизации поврежденных газопроводов.
"Мы по-прежнему не видим смысла просто предоставлять поле "Газпрому" на данном этапе", — сообщил финдиректор.
Шпикер отказался отвечать на вопрос о возможности восстановления ниток, назвав его спекулятивным.
Ранее стало известно, что E.ON полностью списала свою долю в операторе газопровода Nord Stream AG, размер которой составлял 1,2 миллиарда евро.
В сентябре прошлого года сразу несколько ниток российской экспортной магистрали оказались повреждены в результате взрывов. Как показало расследование, ЧП могло произойти в результате диверсии. Оператор сообщил о беспрецедентных разрушениях и не смог оценить сроки восстановления трубопровода.
https://1prime.ru/gas/20230315/840082150.html
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