МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Немецкая E.ON, списавшая все свои инвестиции в "Северный поток", не планирует полностью выходить из проекта, но допускает его консервацию, сообщает Reuters со ссылкой на заявление финдиректора компании Марка Шпикера. Судно ВМС ФРГ проплывало в районе взрыва "Северных потоков" незадолго до ЧП

Как отмечается в сообщении, E.ON продолжит использовать свои права миноритарного акционера. По словам Шпикера, управляющая компания сейчас прорабатывает возможности для герметизации поврежденных газопроводов.

"Мы по-прежнему не видим смысла просто предоставлять поле "Газпрому" на данном этапе", — сообщил финдиректор.

Шпикер отказался отвечать на вопрос о возможности восстановления ниток, назвав его спекулятивным. Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"

Ранее стало известно, что E.ON полностью списала свою долю в операторе газопровода Nord Stream AG, размер которой составлял 1,2 миллиарда евро.

В сентябре прошлого года сразу несколько ниток российской экспортной магистрали оказались повреждены в результате взрывов. Как показало расследование, ЧП могло произойти в результате диверсии. Оператор сообщил о беспрецедентных разрушениях и не смог оценить сроки восстановления трубопровода.