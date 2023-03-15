МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt согласились с президентом России Владимиром Путиным после его слов о версии США про причастность "проукраинской группировки" к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". СМИ: США держит в руках "бомбу замедленного действия"

Многие пользователи поддержали российского лидера, который назвал чушью теорию, активно тиражируемую западными СМИ, в том числе изданиями The New York Times и Der Spiegel.

"Любой, кто хоть что-то знает о подводном плавании с аквалангом и о том, что нужно, чтобы проникнуть на такие глубины, также знает, что эту операцию не могли выполнить шестеро человек. Печально и показательно, что эта версия так активно продвигалась и продвигается в немецких СМИ", — прокомментировал Sebastian D.

"Вчера Frontal показал 15-метровую парусную яхту, на камбузном столе которой вроде как обнаружили взрывчатку. Вся теория о шести активистах, водолазном снаряжении и сотнях килограммов взрывчатки на этой яхте посреди зоны маневров абсолютно нелепа", — заявил Hermann K.

"Я так понимаю, заявление господина Путина звучит вполне логично," — написал пользователь dreG i.

"Кто знает, какие материалы секретных служб есть у американцев против Шольца, возможно, связанные с его сделками. Никак иначе я не могу объяснить, почему он покорно летит в США и принимает там заказы, а потом у нас публикуется сказка про украинцев, случайно оставивших поддельные паспорта на месте преступления. Это дает глубокое представление о силе ЦРУ", — с иронией отметил юзер Peter B.

"Произошло это! Нет, вот то! Или все-таки это? Вы определенно можете продолжать игру бесконечно, и в конце концов большинство верят только в то, что лучше всего соответствует их отношению. Желаю хорошенько повеселиться!" — сказал Rolf R. Путин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"

Ранее в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину Путин назвал версию о причастности некой проукраинской группировки к теракту на "Северных потоках" полной чушью. Глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

Президент напомнил, что Россия обращалась к датским властям с предложением проверить нитки "Северных потоков", поскольку там могут быть еще заложены взрывные устройства, но ответ был неопределенным.