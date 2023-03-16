ВАРШАВА, 16 мар — ПРАЙМ. Польша резко нарастила импорт СПГ в 2022 году, сообщает топливно-энергетический концерн Orlen. СМИ: Польша стоит на пороге банкротства

"Более половины газа, который компания PGNiG из группы Orlen ввезла в 2022 году из-за рубежа, — это СПГ и поставки газопроводами с новых направлений — Норвегии и Литвы. Почти четверть всего импортируемого газа поступала из США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные изменения в структуре поставок газа в Польшу стали возможными благодаря расширению круга поставщиков и использованию увеличенных возможностей терминала СПГ в Свиноуйсьце, а также новых трансграничных газовых соединений, в том числе газопровода Baltic Pipe, соединяющего Польшу с Норвегией, где у группы Orlen есть собственные газовые месторождения.

В 2022 году основной объем поставок импортного газа компанией Orlen пришелся на СПГ. Его доля достигла 43%, а общий импорт составил 6,04 миллиарда кубометров. Для сравнения: в 2021 году доля СПГ в структуре импорта PGNiG составила 24% при объеме 3,94 миллиарда кубометров.

В частности, увеличился импорт СПГ из США, откуда в Польшу в прошлом году поступило около 3,4 миллиарда кубометров сырья (после регазификации). Шольц объявил о независимости Германии от российского газа

В объеме газа, импортируемого через газопроводы, преобладало западное направление. Через польско-германское межсетевое соединение в страну поступило 3,4 миллиарда кубометров, что соответствовало около 25% всего импорта PGNiG.

Концерн напомнил, что Польша полностью прекратила импорт российского газа в апреле 2022 года. В результате в 2022 году объем импорта газа из России составил 2,9 миллиарда кубометров, то есть чуть более 20% всего импортированного газа. Годом ранее доля и объем поставок с российского направления составляли 61% и 9,9 миллиарда кубометров соответственно.

Общий объем газа, ввезенного группой Orlen из-за рубежа, в прошлом году составил 13,91 миллиарда кубометров (на 14% меньше, чем годом ранее). Снижение импорта было связано с уменьшением спроса польских потребителей.