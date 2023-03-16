МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В результате подрыва газопровода "Северный поток" было разрушено более 250 000 тонн осадочных пород, и произошел выброс токсинов, которые угрожали морской жизни в акватории в течение более чем месяца, пишет обозреватель Nature Кэтрин Сандерсон. Херш уверен, что Байден никогда не сознается в подрыве "Северных потоков"

Она напомнила, что район, расположенный в Балтийском море рядом с датским островом Борнхольм, на самом деле является исторической свалкой боевых отравляющих веществ.

"По результатам исследования, загрязняющие вещества в отложениях, включая свинец и трибутилтин, в несколько раз превышали безопасные уровни для морской биоты в течение 34 дней. Это могло негативно повлиять на уже сокращающиеся популяции балтийской трески и морской свиньи", — отметила Сандерсон.

Результаты исследования подчеркивают необходимость учета содержания осадочных пород при проведении работ, нарушающих морское дно, таких как прокладка трубопроводов и строительство ветряных турбин.

"Экологические последствия подрыва "Северных потоков" еще покажут себя", — заключила обозреватель.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — прогремели взрывы.

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