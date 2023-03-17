МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Франция и Германия ничего не сказали США и не потребовали от них объяснений после статьи американского журналиста Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков", выразил в интервью РИА Новости возмущение лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. За подрывом "Северных потоков" стоят США, убежден французский политик

Лауреат Пулитцеровской премии ранее опубликовал статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в прошлогодней диверсии на трубопроводах, остановившей поставки российского газа в Германию и другие страны Европы.

"Поразительно, что после откровений Сеймура Херша ни правительство Германии, которое затронуто произошедшем, ни правительство Франции, которое тоже затронуто, не потребовали официальных объяснений от США. Это в очередной раз доказывает степень нашего подчинения Америке. Мы не потребовали объяснений, не выразили протест, не вызвали американского посла — мы не сделали ничего. Мы полностью им подчинены, и я считаю, что это необходимо прекратить", — заявил французский политик.