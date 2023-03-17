КИШИНЕВ, 17 мар — ПРАЙМ. Население Молдавии рассчиталось за потребленный в феврале газ почти на 93%, сообщил в соцсетях глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. Глава Energocom оценил запасы газа в молдавских хранилищах

Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на газ в 29,3 лея (1,5 доллара), в сравнении с предыдущим сезоном он вырос в семь раз, тогда он составлял 4,57 лея или 23 цента. Эксперты в Кишиневе отмечают, что на столько же, по сравнению с ноябрем прошлого года, у потребителей увеличились долги по оплате за газ.

"Объем потребления природного газа в феврале текущего года составил 93,9 миллиона кубических метров, что на 31,4% ниже показателей того же периода 2022 года. По сравнению с январём 2023 года этот показатель уменьшился на 2,2 миллиона кубических метров или на 2,3%. Бытовые потребители, по состоянию на 28 февраля 2023 года, погасили 92,7% выставленных в счетах сумм, что на 0,5 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года", — сообщил Чебан в своем Telegram-канале. Молдавия нашла виновного в росте цен

Он добавил, что в случае небытовых потребителей (юрлиц) доля платежей достигла 93,5%. Это на 3,6 процентного пункта ниже показателей того же периода прошлого года.

"У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 50,2%, что на 49,5 процентного пункта ниже показателей февраля 2022 года", — также сообщил Чебан.

Глава "Молдовагаза" уточнил, что общий уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ в Молдавии (по состоянию на 28 февраля 2023 года) достигает 82,3%, или 2,254 миллиарда леев (около 120 млн долларов).