МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. МИД России продолжит добиваться от Дании ответов на поставленные ранее вопросы, несмотря на отказ Копенгагена в проведении совместного расследования взрывов на "Северных потоках",, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Херш: я знаю о деле "Северных потоков" больше, чем могу сказать

Она подчеркнула, что только международное расследование с участием российских представителей способно предоставить достоверные данные о причинах и заказчиках диверсии.

В МИД РФ обратили внимание на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, содержащее отказ предоставить разрешение российской стороне на участие в расследовании диверсий на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2".

"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Захарова добавила, что на данный момент датские власти "не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования" ни на одно из многочисленных обращений российской стороны.

По словам Захаровой, МИД РФ исходит из того, что "только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий".