МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Хотя страны Европы сократили закупку российского газа в восемь раз, регион все еще не в силах обеспечить энергобезопасность жителей и промышленности без энергоресурсов из России, заявил в беседе с еженедельником Mandiner венгерский министр энергетики Чаба Лантош. СМИ сообщили о стремительном сокращении производства молока в Молдавии

"Сегодня из России поступает восьмая часть от 160 миллиардов кубометров газа, которые раньше поступали оттуда каждый год", — отметил он.

Компенсировать такие объемы энергоресурсов в одночасье просто невозможно, считает политик. "Полный отказ от восточного направления совершенно невозможен без серьезных рисков для безопасности снабжения", — воскликнул министр.

Лантош считает также, что не только Венгрии, а всей Европе сейчас тяжело компенсировать привычные и дешевые поставки российских экспортеров. Это огромные объемы, им сложно найти замену.

И хотя региону удалось сократить потребление газа, риски в энергобезопасности Европы все еще присутствуют. Он также напомнил, что ЕС не сумел выстроить инфраструктуру для приемки сжиженного природного газа (СПГ), который мог бы заменить трубопроводный, поставляемый Россией.

При этом министр энергетики Венгрии считает свою страну обладательницей более привилегированного положения по отношению к другим странам ЕС: она ранее заключила долгосрочные контракты с "Газпромом". Он отметил также, что российская сторона всегда выполняла свои обязательства и перебоев в поставках энергоносителей не было.