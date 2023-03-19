Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад намерен наладить экспорт газа в страны Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар — ПРАЙМ. Ирак намерен инвестировать в разработку газовых месторождении и в будущем планирует наладить экспорт "голубого топлива", в том числе, в страны Евросоюза, заявил глава иракского МИД Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе.
Он прибыл в бельгийскую столицу для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак-Евросоюз.
"Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, стает и газодобывающей. Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу", — сказал глава иракского МИД.
https://1prime.ru/gas/20230319/840119124.html
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