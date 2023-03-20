БАКУ, 20 мар — ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-феврале выросла почти на 13% в годовом выражении, говорится в сообщении госкомстата республики. Назван объем подачи российского газа через Украину 20 марта

"В январе-феврале этого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 7 860,8 миллиона кубометров газа, что в годовом выражении больше на 12,7%", — говорится в сообщении.

В январе–феврале прошлого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано около 7 миллиардов кубометров газа.

При этом 45,8% транспортировки газа в этом году осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум. По этому трубопроводу экспортируется газ, добытый на газоконденсатном месторождении Шахдениз, заключили в ведомстве.

Договор о долевом распределении добычи с месторождения Шахдениз был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).