Транспортировка газа по газопроводам Азербайджана выросла в 2023 году
Госкомстат Азербайджана: транспортировка газа в стране выросла на 13 процентов в 2023 году
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БАКУ, 20 мар — ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-феврале выросла почти на 13% в годовом выражении, говорится в сообщении госкомстата республики.
"В январе-феврале этого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 7 860,8 миллиона кубометров газа, что в годовом выражении больше на 12,7%", — говорится в сообщении.
В январе–феврале прошлого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано около 7 миллиардов кубометров газа.
При этом 45,8% транспортировки газа в этом году осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум. По этому трубопроводу экспортируется газ, добытый на газоконденсатном месторождении Шахдениз, заключили в ведомстве.
Договор о долевом распределении добычи с месторождения Шахдениз был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).
https://1prime.ru/gas/20230320/840123506.html
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