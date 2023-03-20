МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Строительство газового хаба в Турции является сложным проектом, технические трудности и подвижки по срокам реализации неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ рассказали о ходе реализации проекта газового хаба в Турции

"Ну, понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, без тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба", — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о беспокойстве Москвы в отношении сроков открытия объекта.

Песков добавил, что российская и турецкая сторона продолжат работать над проектом, следить за ситуацией.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер России Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.