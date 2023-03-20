КИШИНЕВ, 20 мар — ПРАЙМ. "Газпром" может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, но разрывать контракты невыгодно, считает глава Минэнерго республики Виктор Парликов. СМИ сообщили о стремительном сокращении производства молока в Молдавии

"Нельзя исключать сценарий, что на определенном этапе поставки газа от "Газпрома" прекратятся", — сказал министр в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

По его словам, Кишинев и Москва не готовы разрывать контракты, несмотря на наличие оснований для этого. Парликов отметил, что "Газпром" не получал оплату за газ с декабря прошлого года.

По словам министра, стоит учитывать, в каком тяжелом условии окажутся жители Приднестровья, если поставки российского газа прекратятся, поскольку рыночная стоимость топлива для местных жителей будет неподъемной. Кишиневу придется взять на себя заботу о проживающих в регионе 250 тысячах граждан Молдавии. Кроме того, правый берег останется без дешевой электроэнергии, которая вырабатывается на территории Приднестровья с помощью российского газа.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.