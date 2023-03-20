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"Роснефть" установила рекорд по добыче газа в 2022 году
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"Роснефть" в 2022 году нарастила добычу газа на 15% по сравнению с предыдущим годом — до исторического максимума в 74,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Добыча газа... ПРАЙМ, 20.03.2023
энергетика, новости, газ, роснефть, добыча газа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2022 году нарастила добычу газа на 15% по сравнению с предыдущим годом — до исторического максимума в 74,4 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Добыча газа компанией в отчетном году достигла нового исторического максимума в 74,4 миллиарда кубометров, превысив показатель 2021 года на 15%", – говорится в релизе.
"Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа на 3,1% — до 64,75 миллиарда кубометров.