МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2022 году нарастила добычу газа на 15% по сравнению с предыдущим годом — до исторического максимума в 74,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2022 году упала на 70 миллиардов рублей

"Добыча газа компанией в отчетном году достигла нового исторического максимума в 74,4 миллиарда кубометров, превысив показатель 2021 года на 15%", – говорится в релизе.

"Роснефть" в 2021 году увеличила добычу газа на 3,1% — до 64,75 миллиарда кубометров.