МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Неназванный украинский олигарх не несет ответственность за подрыв "Северных потоков", заявил секретарь Совета нацбезопаности и обороны страны Алексей Данилов. СМИ узнали новые подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Газета New York Times сообщала о наличии разведданных, которые указывают на причастность ко взрыву российских газопроводов некой проукраинской группировки. Позднее британская Telegraph со ссылкой на информированные источники писала, что следователи изучают связь подрыва "Северных потоков" с известным украинским предпринимателем.

"Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощенная ситуация, когда олигарх решил подорвать (Северные — ред.) потоки, это ближе к фантастике", — сказал Данилов.

Глава МИД России Сергей Ларов называл стыдными попытки объяснить случившееся с "Северными потоками" работой "украинского олигарха" в западной прессе.