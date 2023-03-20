Небензя: Россия надеется на участие в расследовании по "Северным потокам"
Небензя: Россия надеется на участие в независимом расследовании ООН по "Северным потокам"
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Россию привлекут к независимому расследованию ООН по "Северному потоку", если его удастся запустить.
"Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", — сказал Небензя.
Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://1prime.ru/gas/20230320/840131830.html
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