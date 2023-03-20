МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Россию привлекут к независимому расследованию ООН по "Северному потоку", если его удастся запустить. МИД призвал к созданию комиссии ООН по "Северным потокам"

"Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", — сказал Небензя.

Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.