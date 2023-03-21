МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Молдовагаз" в марте вновь вернулся к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу Днестра, об этом сообщил глава компании Вадим Чебан. Молдавия намерена ввести санкции против 25 россиян

"Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан в телеграм-канале.

Он отметил, что "Газпром" ежедневно обеспечивает Молдавии поставку газа в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Этот газ использовался для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья. В связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось, поэтому часть газа будет использоваться правым берегом.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.