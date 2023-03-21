Компания: "Молдовагаз" вернулся к закупкам газа у "Газпрома" после перерыва в три месяца
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Молдовагаз" в марте вновь вернулся к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу Днестра, об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан в телеграм-канале.
Он отметил, что "Газпром" ежедневно обеспечивает Молдавии поставку газа в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Этот газ использовался для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья. В связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось, поэтому часть газа будет использоваться правым берегом.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.
https://1prime.ru/gas/20230321/840133603.html
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