МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Резервы газа в подземных хранилищах Европы незначительно увеличивается второй день, в то время как биржевые цены на газ в регионе продолжают снижаться, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe и лондонской биржи ICE. Молдавия снова начала закупать газ у "Газпрома"

За газовые сутки 18 и 19 марта запасы выросли на 0,04 и 0,02 процентного пункта — до 55,75%, что примерно на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты в 2018–2022 годах. Сейчас в подземных хранилищах Европы около 60,9 миллиарда кубометров газа.

Однако рост запасов не свидетельствует об окончании отопительного сезона: увеличение резервов пришлось на выходные дни, когда потребление топлива снижается. Данные ассоциации неокончательные и могут быть пересмотрены.

Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться. За прошлую неделю расчетная цена апрельских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), опустилась примерно с 550 долларов за тысячу кубометров в понедельник до 470 долларов в пятницу, а на торгах 20 марта составила 435 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.