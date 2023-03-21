МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Финская госкомпания Gasum продолжает покупать российский газ, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Молдавия снова начала закупать газ у "Газпрома"

Такое решение Gasum объяснила долгосрочным договором, который в любом случае обязывает финнов платить за энергоноситель. С 2019 года компания закупила его на сумму более 730 миллионов евро. И, как сообщают представители Gasum, контракт с "Газпром экспортом" будет в силе "еще долгие годы".

Российский лидер Владимир Путин в марте прошлого года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в Евросоюз и другие регионы, которые ввели антироссийские санкции, в рубли для отказа от расчетов в долларах и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

"Газпром экспорт" в апреле уведомил Gasum, что согласованные в договоре с финской компанией платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро. Однако Gasum не принял новые условия оплаты. Так как у компаний были существенные разногласия и по другим требованиям договора, то Gasum решил передать все споры, связанные с контрактом, в арбитраж. Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию прекратились 21 мая.

В ноябре "Газпром экспорт" сообщил, что арбитраж в Стокгольме обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность более чем на 300 миллионов евро, признав издание указа президента России о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту двух компаний и подтвердив правомерность приостановки поставок, а также обязал стороны продолжить переговоры о контракте для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками.