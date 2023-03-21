МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявка Китая на поставку газа по "Силе Сибири" 20 марта существенно превысила обязательства по контракту, и "Газпром" установил новый суточный рекорд таких поставок, сообщила компания.

"Двадцатого марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.