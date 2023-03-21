ПРАГА, 21 мар — ПРАЙМ. Чехии удалось благополучно перенести зимний период благодаря сокращению потребления газа, заявил глава Минпромторга республики Йозеф Сикела. Энергетический регулятор Германии допустил газовый кризис следующей зимой

"Никто из нас не предполагал, что в конце зимы ситуация с газом в республике будет настолько хорошей… Главную роль сыграло снижение на 15% потребления газа в зимний период", — сообщил он.

Сикела отметил, что с сентября прошлого года в стране использовали на миллиард кубических метров меньше газа, чем обычно.

По данным министра, в данный момент в чешские хранилища закачано 1,77 миллиарда кубов топлива, при этом в тот же период 2022 года запасы составляли лишь 474 миллиона кубов. "Газпром" обновил рекорд по поставкам газа в Китай

Сикела отметил, что Чехия с 2023 года полностью отказалась от импорта российского газа, в данный момент поставки осуществляются из Норвегии, Нидерландов или Бельгии.

Глава Минпромторга планирует в скором времени представить кабмину обновленную энергетическую концепцию, которая предполагает акцент на энергосбережении и энергоэффективности.