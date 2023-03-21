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Власти Чехии рассказали, как стране удалось пережить зиму
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Чехии удалось благополучно перенести зимний период благодаря сокращению потребления газа, заявил глава Минпромторга республики Йозеф Сикела. "Никто из нас не предполагал, что в... ПРАЙМ, 21.03.2023
энергетика, новости, газ, чехия, потребление газа, зима
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПРАГА, 21 мар — ПРАЙМ. Чехии удалось благополучно перенести зимний период благодаря сокращению потребления газа, заявил глава Минпромторга республики Йозеф Сикела.
"Никто из нас не предполагал, что в конце зимы ситуация с газом в республике будет настолько хорошей… Главную роль сыграло снижение на 15% потребления газа в зимний период", — сообщил он.
Сикела отметил, что с сентября прошлого года в стране использовали на миллиард кубических метров меньше газа, чем обычно.
По данным министра, в данный момент в чешские хранилища закачано 1,77 миллиарда кубов топлива, при этом в тот же период 2022 года запасы составляли лишь 474 миллиона кубов.
Сикела отметил, что Чехия с 2023 года полностью отказалась от импорта российского газа, в данный момент поставки осуществляются из Норвегии, Нидерландов или Бельгии.
Глава Минпромторга планирует в скором времени представить кабмину обновленную энергетическую концепцию, которая предполагает акцент на энергосбережении и энергоэффективности.