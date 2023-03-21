КИШИНЕВ, 21 мар — ПРАЙМ. Кишинев хочет заключить долгосрочный контракт с расположенной в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Молдавской ГРЭС, который будет действовать не менее полугода, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Молдавия снова начала закупать газ у "Газпрома"

Кишинев ежемесячно продлевает контракт на закупку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая покрывает более 85% потребности Молдавии. Закупочная цена составляет 73 доллара за МВтч.

"Наша цель с Молдавской ГРЭС — выйти на существенное улучшение цены, чтобы молдавский потребитель его почувствовал. Я бы не хотел анонсировать цифры, чтобы не создавать ложных ожиданий. На сегодняшний день мы хотим добиться заключения долгосрочного контракта, говорим о сроке в полгода", — заявил Парликов на брифинге.

По его словам, Кишинев уже начал общаться с Тирасполем на эту тему, переговоры пока не окончены, поэтому министр не может предоставить больше деталей.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья). Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.