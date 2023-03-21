МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Завод Qilak LNG на Аляске, вероятно, будет проигрывать по себестоимости производства сжиженного природного газа (СПГ) и логистике российскому "Ямалу СПГ", с которым намерен конкурировать американский проект, рассказали РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ). Минэнерго изучит эффективность строительства СПГ-заводов в Арктике

Американская Qilak LNG ранее в марте сообщила, что планирует инвестировать 5 миллиардов долларов в производство СПГ на Аляске, чтобы конкурировать с заводом "Ямал СПГ" в поставках в Азию. Компания планирует построить производство мощностью 4 миллиона тонн СПГ в год, делая ставку на более низкую себестоимость производства сжиженного газа, чем у "Ямала СПГ".

"Если учитывать инвестиции в добычу, то по удельным инвестициям Qilak LNG будет сопоставим с "Ямалом СПГ" — 1,5 тысячи долларов на тонну против 1,55 тысячи у "Ямала" (учитывая его реальную производительность в 17,5 миллиона тонн). Но по себестоимости продукта Qilak LNG будет проигрывать "Ямалу", так как оператору проекта придется покупать газ по значительно более высокой цене, чем затраты на добычу у "Ямала" (около 0,5 доллара за MMBtu), к тому же Qilak не будет получать никакого газового конденсата", — считают эксперты ЦРЭ.

По их мнению, расчет затрат на американский проект не включает инвестиции в добычу газа, который Qilak намерен покупать у ExxonMobil с месторождения Point Thompson. Компании подписали необязывающее соглашение на поставку около 6,7 миллиарда кубометров в год в 2019 году. Но пока на этом месторождении добывается только конденсат в объеме менее 400 тысяч тонн в год. Аналитики раскрыли, чем грозит наращивание экспортных СПГ-мощностей

"Инвестиции в рост добычи газа должны составить минимум 1 миллиард долларов, а цена его продажи для Qilak должна быть не менее 4 долларов за MMBtu, чтобы окупить предыдущие инвестиции", — считают эксперты. В итоге при сроке окупаемости в 15 лет и ставке дисконтирования в 3% Qilak потребуется цена СПГ примерно в 550 долларов за тонну. У "Ямала СПГ" это около 300 долларов за тонну.

"Есть вопросы к логистике Qilak. Проект предполагается расположить на северном побережье Аляски, и танкеры Arc7 должны будут самостоятельно проходить Берингов пролив, в том числе зимой. Танкеры "Ямала" проходят пролив самостоятельно только летом, а в переходный период (май-июнь, ноябрь-декабрь) их проводят атомные ледоколы… У Qilak же не предполагается даже дизельных ледоколов, не то что атомных. Соответственно, могут возникнуть сложности", — заключают в ЦРЭ.