КИШИНЕВ, 21 мар — ПРАЙМ. В связи со снижением спроса в Молдавии на покупку электроэнергии у Приднестровья АО "Молдовагаз" запросит российский "Газпром" о сокращении поставок газа, заявил во вторник глава молдавского предприятия Вадим Чебан. Молдавия хочет пересмотреть условия поставок газа из России

Ранее топ-менеджер заявил, что после трехмесячного перерыва компания вновь стала закупать газ у "Газпрома". До этого весь объем газа передавался Приднестровью, а Кишинев пользовался резервами. По словам Чебана, в марте текущего года "Газпром" обеспечил поставку природного газа общим объемом в 176,7 миллиона кубометров, или 5,7 миллиона кубометров в день.

"В связи с потеплением, а также снижением спроса на покупку электроэнергии со стороны АО "Энергоком" (государственная компания – ред.) у предприятия "Молдавская ГРЭС" во второй половине текущего месяца, потребление природного газа на левом берегу Днестра (Приднестровье – ред.) ощутимо снизилось… В рамках совместного заседания представителей АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз", принято решение о возврате, начиная с 22 марта, к полному ежедневному потреблению природного газа, поставляемого ПАО "Газпром", левым берегом Днестра, а также была отмечена необходимость направления запросов в установленные сроки по пересмотру законтрактованных объемов, — написал Чебан во вторник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что контракт между АО "Молдовагаз" и "Газпром" на поставку природного газа в Молдавию действует до 30 сентября 2026.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья). Для этого Кишинев решил отдавать Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.