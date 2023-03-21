Новак рассказал о планах привлечь КНР к строительству СПГ-завода в России
Новак: Россия ведет переговоры о привлечении Китая к строительству СПГ-завода в Усть-Луге
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас ведем переговоры, чтобы привлечь китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн, это тоже предмет переговоров сегодняшних во время приезда лидера КНР", – сказал Новак в эфире "Первого канала".
https://1prime.ru/gas/20230321/840147501.html
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