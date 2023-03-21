МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Путин заявил о согласовании почти всех параметров по "Силе Сибири-2"

"Сейчас ведем переговоры, чтобы привлечь китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн, это тоже предмет переговоров сегодняшних во время приезда лидера КНР", – сказал Новак в эфире "Первого канала".