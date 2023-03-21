"Газпром" назвал уровень прироста запасов газа в России
"Газпром" заявил, что прирост запасов газа в России в 2022 году составил 529,2 миллиарда кубов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Газпром" восемнадцатый год подряд обеспечивает прирост запасов газа выше добычи, в 2022 году он составил 529,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"Газпром" в 2022 году прирастил 529,2 миллиарда кубометров запасов газа за счёт геологоразведки. Уже восемнадцатый год подряд показатель прироста превышает объёмы добычи", — говорится в Телеграм-канале компании.
https://1prime.ru/gas/20230321/840147899.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.