МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Газпром" восемнадцатый год подряд обеспечивает прирост запасов газа выше добычи, в 2022 году он составил 529,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. Молдавия попросит "Газпром" сократить поставки газа

"Газпром" в 2022 году прирастил 529,2 миллиарда кубометров запасов газа за счёт геологоразведки. Уже восемнадцатый год подряд показатель прироста превышает объёмы добычи", — говорится в Телеграм-канале компании.