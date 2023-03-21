МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Лидеры России и Китая дали указание обеспечить согласование условий проекта "Сила Сибири 2" и выйти на их подписание в кратчайшие сроки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

"Даны указания компаниям детально проработать детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание. Даны такие указания, чтобы обеспечили согласование условий. Мы надеемся, что в этом году будет", — сказал Новак.

Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе ранее во вторник заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири 2" согласованы.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в два с половиной раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами. По "дальневосточному" маршруту подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год. Также прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.