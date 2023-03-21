МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Заявок на доли иностранных компаний в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" пока нет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Эксперт рассказал, зачем на самом деле Китаю нужен проект "Сила Сибири — 2"

"Сейчас у нас пока заявок нет", — ответил журналистам Новак на вопрос о заявках на доли иностранных участников в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В первом проекте долей владел Exxon, во втором — Shell, обе компании объявляли о своем уходе.

Что касается оценки ущерба этим проектам, то, по словам Новака, вопросы будут урегулированы в ближайшее время.

Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти приостановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). В начале февраля глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут.

Новый оператор проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, заявила, что не будет участвовать в новом операторе. Правительство оценило ее долю в 94,8 миллиарда рублей. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалин-2".