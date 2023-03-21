МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток".

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

СМИ узнали новые подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

"Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", — говорится в заявлении.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.