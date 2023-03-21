МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток". СМИ узнали новые подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

"Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", — говорится в заявлении.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.