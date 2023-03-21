Россия и Китай обозначили позицию по "Северным потокам"
Россия и Китай выступили за объективное расследование ЧП на "Северных потоках"
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток".
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", — говорится в заявлении.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.
https://1prime.ru/gas/20230321/840148774.html
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