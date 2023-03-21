МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Просроченная задолженность потребителей газа в России снижается, "Газпром" принимает меры по улучшению дисциплины за оплату газа, сообщает пресс-служба компании. "Газпром" назвал уровень прироста запасов газа в России

"Просроченная задолженность российских потребителей за поставленный газ продолжает снижаться… "Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке… Для повышения эффективности развития рынка газа "Газпром"… реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение дисциплины оплаты текущих поставок газа и снижение размера просроченной задолженности за поставленный газ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди этих мер "Газпром" работает над актуализацией клиентских баз данных, контролем выполнения утвержденных графиков погашения задолженности. Также компанией осуществляется подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере расчетов за газ.

Согласно сообщению, "общий объем просроченного долга потребителей снижается второй год подряд". "В 2022 году он уменьшен на 9,4 миллиарда рублей – до 163,1 миллиарда рублей. Отмечается снижение задолженности со стороны теплоснабжающих организаций и бытовых потребителей. Среди 60 субъектов РФ, обеспечивших сокращение задолженности в 2022 году, наиболее успешно эта работа проводилась в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях", — говорится в релизе.

"Газпром" продолжает также развивать цифровые сервисы — с 2015 года абоненты могут оплачивать счета за газ и передавать показания приборов учета через портал с личным кабинетом. Количество абонентов увеличилось на 56% в 2022 году, что позволило двое увеличить сбор платежей через интернет.

Правлению компании поручено продолжать работу по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке России.