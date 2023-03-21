МЕХИКО, 21 мар — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя доклад госдепартамента США о правах человека с критикой властей Мексики, заявил, что это "чистое политиканство", а Вашингтон, оценивая акты насилия в других странах, должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах "Северный поток". В США раскрыли, как Байден неожиданно для всех обеспечил Путину победу

"Это неправда, они врут, это чистое политиканство… Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?" — заявил президент Мексики на пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях его администрация.

Лопес Обрадор отметил, что эту критику США должны воспринимать в дружеском ключе — она высказана с расчетом на то, что они перестанут видеть себя мировым правительством. Говоря о главенстве демократии, он указал на ситуацию с бывшим президентом Дональдом Трампом, который объявил о своем скором аресте.

"Бывший президент Трамп заявляет, что его собираются арестовать, вроде бы сегодня, предположительно, за любовные дела. Если это произойдет, все поймут почему — мы взрослые люди. Чтобы он не попал в бюллетени для голосования. Я говорю так, потому что сам пострадал от фабрикации преступления, потому что меня не хотели видеть кандидатом, а это совершенно недемократично, если народу не дано решать. Но все это я говорю от лица друзей, то есть просто для того, чтобы посмотреть, поменяются ли они, потому что сейчас, как говорится в просторечии, уже край", — добавил Лопес Обрадор.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.