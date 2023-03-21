МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Газпром" планирует строительство более 200 газовых заправок до конца 2025 года, кроме того, компания заинтересована в применении газа на других видах транспорта, сообщает "Газпром". "Газпром" назвал уровень прироста запасов газа в России

"В свою очередь, "Газпром" продолжит создавать условия для дальнейшего расширения использования газа на транспорте. В планах компании — строительство более 200 газозаправочных станций до конца 2025 года. Особое внимание будет уделяться созданию опорной газозаправочной сети вдоль ключевых федеральных трасс", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Газомоторное топливо обладает рядом преимуществ по сравнению с дизельным и бензиновым — компримированный сжатый газ дешевле в 2,5-3 раза. Его средняя цена на автомобильных газонаполнительных станциях "Газпрома" составляет порядка 21 рубля за кубометр. Еще одним преимуществом является минимальный объем выбросов в атмосферу от его использования.

"Газпром" продолжает работу по развитию отечественного газомоторного рынка. Газозаправочная инфраструктура за 10 лет в России выросла в три раза — до 728 объектов к началу этого года, при этом, 56% станций от общего числа принадлежит "Газпрому".

Уточняется, что растет спрос на газомоторное топливо — общий объем его реализации в России с 2012 года увеличился в 4 раза и в 2022 году составил около 1,5 миллиардов кубометров. Также растет российский парк газомоторной техники — около 285 тысяч автомобилей работают на природном газе. "Газпром" заинтересован в переводе собственного автопарка на газ — более 63% автомобильного парка компании — это газомоторный транспорт. Это позволило сэкономить компании более 12 миллиардов рублей с 2014 года.

Компания также заинтересована в применении газа на других видах транспорта, например, железнодорожном и водном. Так, по заказу "Газпрома" разработан первый в России маневровый локомотив ТЭМГ1, который работает на сжиженном природном газе (СПГ), сейчас он находится в опытной эксплуатации. Компания ведет работу по созданию пассажирских судов на СПГ для использования в акватории Санкт-Петербурга.