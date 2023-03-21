КИШИНЕВ, 21 мар — ПРАЙМ. Молдавии на данный момент нет смысла перезаключать действующий договор с "Газпромом", даже если у сторон возникли и разногласия по ряду вопросов, заявил во вторник министр энергетики республики Виктор Парликов. Молдавия попросит "Газпром" сократить поставки газа

Ранее "Газпром" сообщил, что долг Молдавии — 709 миллионов долларов, из которых сама задолженность — 433 миллиона, а остальное — пеня за просрочку платежей. Кишинев с этой суммой не согласен. По данным Счетной палаты Молдавии, долг предприятия "Молдовагаз" перед "Газпромом" на конец 2021 года составлял 590,8 миллионов долларов. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

"О пересмотре контракта с "Газпромом" не может быть и речи, даже если ни одна из сторон, на мой взгляд, не выполнила в полной мере свои договорные обязательства. Так или иначе, контракт работает и садиться за стол переговоров для его пересмотра есть смысл после урегулирования тех разногласий, которые накопились между сторонами. Давайте для начала полностью завершим аудит (компании "Молдовагаз")", — сказал Парликов в эфире телеканала TVR Молдова.

Ранее в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал, что соответствующий международный аудит может быть завершен к концу марта. В марте закупочная цена на российский газ для Молдавии, писал Чебан, составит около 1012 долларов за тысячу кубометров.