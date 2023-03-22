МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) вновь вернулись к нетто-отбору после выхода на нетто-закачку, продлившуюся пару дней, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). "Газпром" обновил рекорд по поставкам газа в Китай

Согласно информации GIE, по итогам газовых суток 20 марта (завершились в 8.00 мск 21 марта) отбор газа из хранилищ Европы превысил закачку, а общий уровень запасов снизился на 0,11 процентного пункта (п.п.) — до 55,64%. Общий объем газа в ПХГ Евросоюза составляет около 60,74 миллиарда кубометров.

При этом по итогам газовых суток 18 и 19 марта европейские "подземки" впервые с начала января работали в режиме нетто-закачки.

Данные ассоциации пока неокончательные, но они уже могут указывать на приближение конца отопительного сезона в Европе. Годом ранее он также завершился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.