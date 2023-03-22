МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пекин рассчитывает на активное участие западных стран в обсуждении российского проекта резолюции Совбеза ООН о расследовании теракта на "Северных потоках", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Президент Мексики напомнил США о подрыве "Северных потоков"

Российская сторона ранее подготовила проект резолюции СБ ООН, в котором призывала генерального секретаря Антониу Гутерреша сформировать независимую комиссию для расследования подрыва газопроводов.

Китай поддерживает этот документ, отметил Ван Вэньбинь.

"Надеемся, что они с ответственностью подойдут к правде, по-настоящему откажутся от своих геополитических корыстных интересов, будут эффективно исполнять свои обязанности членов СБ ООН, примут конструктивное участие в консультациях по проекту и приложат активные действия для того, чтобы Совбез как можно скорее достиг согласия по соответствующей резолюции", — оценил дипломат позицию Запада.