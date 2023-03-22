Песков опроверг публикацию о "нежелании" Китая наращивать поставки газа
Песков назвал статью Bloomberg о нежелании КНР наращивать поставки газа из России вбросами
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сообщения в СМИ о "нежелании" Китая увеличивать поставки российского газа похожи на малоквалифицированные вбросы, в реальности все по-другому, заявил персс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин не давал согласия на наращивание поставок газа из России.
"Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", — сказал Песков, указывая на отсутствие в статье каких-либо источников.
По словам Пескова, "реальность совсем другая": Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество в поставках газа, соответствующие планы уже прорабатываются.
Кроме того, в день переговоров компания "Газпром" обновила исторический максимум по суточным поставкам газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири", отметил пресс-секретарь.
Китайский лидер Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию с 20 по 22 марта, что стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР.
Во вторник Си Цзиньпин провел официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ по итогам встречи заявил, что взаимодействие стран в энергетике расширяется, Россия является стратегическим поставщиком нефти, газа и угля в Китай.
https://1prime.ru/gas/20230322/840156528.html
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