МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сообщения в СМИ о "нежелании" Китая увеличивать поставки российского газа похожи на малоквалифицированные вбросы, в реальности все по-другому, заявил персс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия и Китай намерены более тесно сотрудничать в энергетике

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин не давал согласия на наращивание поставок газа из России.

"Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы", — сказал Песков, указывая на отсутствие в статье каких-либо источников.

По словам Пескова, "реальность совсем другая": Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество в поставках газа, соответствующие планы уже прорабатываются. "Газпром" обновил рекорд по поставкам газа в Китай

Кроме того, в день переговоров компания "Газпром" обновила исторический максимум по суточным поставкам газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири", отметил пресс-секретарь.

Китайский лидер Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию с 20 по 22 марта, что стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР.

Во вторник Си Цзиньпин провел официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ по итогам встречи заявил, что взаимодействие стран в энергетике расширяется, Россия является стратегическим поставщиком нефти, газа и угля в Китай.