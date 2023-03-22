МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Реакция бизнесмена Илона Маска на критику Белого дома со стороны президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за отсутствия ответа на обвинения в подрыве "Северных потоков" содержала один знак, следует из публикации предпринимателя в Twitter. Маск стал "головной болью" Байдена, пишет Bloomberg

Ранее один из пользователей соцсети в своей публикации отметил, что США избегают обсуждения вопроса обвинений в организации взрыва на российских газопроводах, в отношении экс-президента Дональда Трампа и нахождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за решеткой. Маск ответил на пост только "!".

Мексиканский лидер Лопес Обрадор во вторник назвал доклад госдепа США о правах человека с критикой Мехико "чистым политиканством". По его словам, Вашингтон сам должен ответить на некоторые вопросы, в том числе на обвинение в теракте на "Северных потоках".

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале года опубликовал расследование, согласно которому летом 2022 года американские водолазы установили на российских газопроводах взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.