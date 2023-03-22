МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление США и немецкую разведку попросили подготовить для СМИ альтернативную версию взрывов на газопроводах "Северного потока", заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник. Соответствующие материалы размещены на платформе Substack. Херш: в ходе визита Шольца в США обсуждалась диверсия на "Северных потоках"

По словам Херша, поручение было дано после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США и его встречи с Джо Байденом.

В результате общения двух лидеров было решено подготовить "прикрытие", которое дало бы американской и немецкой прессе альтернативную версию произошедшего, говорится в тексте.

Взрывы на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли в сентябре прошлого года. В результате расследования было установлено, что инцидент мог быть заранее спланированной диверсией. Херш дал оценку решению США о диверсии на "Северных потоках"

В прошлом месяце Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, в которых говорится, что бомбу под трубопроводы могли заложить американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море летом 2022 года. Спустя три месяца взрывчатка была активирована из Норвегии, считает журналист. Согласно материалам, президент США Джо Байден девять месяцев обсуждал со службами нацбезопасности возможную операцию, после чего принял решение о ее проведении.

Позже издание New York Times выдвинуло версию о том, что взрывы организовала проукраинская группировка, при этом Киев мог не знать об этих планах.