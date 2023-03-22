МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в США обсуждались взрывы на магистралях "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил журналист Сеймур Херш. Маск одним знаком ответил на критику Белого дома по "Северным потокам"

Лауреат Пулитцеровской премии в начале года опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом 2022 года под видом учений Baltops разместили на российских газопроводах взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

Он отметил, что американский и немецкий лидеры провели только два открытых мероприятия без пресс-конференций, а также встречу на 80 минут в закрытом формате.

"Не было заявлений или письменных договоренностей, опубликованных каким-либо из двух государств, но мне сообщил человек с доступом к дипломатическим данным, что там обсуждалось разоблачение вопроса газопроводов", — подчеркнул Херш в материале, размещенном на платформе Substack.

Он добавил, что канцлер ФРГ с прошлого года поддерживал действия Белого дома по сокрытию данных об операции, даже если не был осведомлен о диверсии.