МОСКВА, 22 МАР — ПРАЙМ. Германия может сохранить отношения с Россией, если починит газопроводы "Северный поток", пишет издание Focus со ссылкой на комментарий премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. СМИ назвало "тихую гавань", куда потекут мировые капиталы

Он отметил, что хотя конфликт на Украине не завершится в ближайшие несколько недель, Берлину необходимо заниматься ремонтом трубопровода сейчас.

"Тогда через пять лет будет возможен вариант сохранить отношения с Россией", — сказал он.

Кречмер объяснил, что в дальнейшем именно магистраль может стать возможностью для обеих стран восстановить экономические отношения, однако если не заняться ее ремонтом сейчас, то скоро это уже будет невозможно.

"Мы ведем себя так, как будто проблем нет. Но сейчас у нас есть дорогой СПГ, который имеет такой же большой углеродный след, как и отечественный бурый уголь. Именно федеральное правительство значительно увеличит выбросы углекислого газа. В то же время спрос на электроэнергию значительно возрастет. Как же будет работать такая система? Я думаю, что было бы в корне неправильно считать, что мы не нуждаемся в "Северном потоке". Для наших будущих поколений важно, чтобы он оставался доступным", — заключил Кречмер.

Премьер Саксонии также с сожалением отметил, что Германия уже непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, что, по его мнению, стоило бы предотвратить.